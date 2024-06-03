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レディース Tシャツ
商品番号 T66781992696
商品名

レディース Tシャツ
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖ネック···ヘンリーネック季節感···夏少し小さめで肌触りが柔らかい、着心地の良いシャツです。少し、丈も長めです。数回着用して、自宅でクリーニングしました。比較的、美品です。自宅保管、中古品です。ご理解よろしくお願いします。
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