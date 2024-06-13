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MACPHEE　ウィングカラーロングシャツ　ストライプ
商品番号 P90290467086
商品名

MACPHEE　ウィングカラーロングシャツ　ストライプ
ブランド名 マカフィー
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOMORROWLANDで18000円ほどで購入したクレリックシャツです。爽やかなストライプとウイングカラー、ロング丈がポイントです。ワイドパンツやハーフパンツに合わせてカジュアルに着るのが好きでした。数回着用して店舗にてクリーニング済です。サイズは36マカフィーではMサイズにあたります。着丈は90cm(個人採寸)で、お尻がすっぽり隠れる長さになっています。一番下のボタンが取れてなくなってしまいました。（画像3枚目）ボタンが隠れるデザインのため、気にせず着用していましたがご了承いただけます方のみご購入ください。自宅保管していたものですのでご理解ください。折り畳んで発送いたします。コメント欄からお気軽にご質問、お値段交渉等してください。※家庭内に喫煙者なし、ペットもおりません。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ、襟付き素材···コットン(綿)テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ、襟付き素材···コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/forthcoming489692.html
http://narcologia.ru/goods/choice51085.html
http://narcologia.ru/goods/enquire440589.html
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MACPHEE　ウィングカラーロングシャツ　ストライプ
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