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最終Sale!【極美品★】セオリーリュクス　とろみ系ブラウス
商品番号 S93271154283
商品名

最終Sale!【極美品★】セオリーリュクス　とろみ系ブラウス
ブランド名 セオリーリュクス
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー：グレージュサイズ：38上品なブラウスです。オフィスからタウンまで。ヒラヒラと動きがあって素敵です。衝動買いしたのですが、肌の色に合わない感じがしたので出品します。1度着用したのみで、自宅クローゼットで保管していたお品です。
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