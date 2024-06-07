最終Sale!【極美品★】セオリーリュクス　とろみ系ブラウス

カラー：グレージュサイズ：38上品なブラウスです。オフィスからタウンまで。ヒラヒラと動きがあって素敵です。衝動買いしたのですが、肌の色に合わない感じがしたので出品します。1度着用したのみで、自宅クローゼットで保管していたお品です。



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