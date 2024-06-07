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- 正規品 フランクアンドアイリーン バリー シャツ 半袖 S レディース
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商品詳細
汚れダメージ無く状態は良好です。ハリ感のある生地になります。素材 コットン100%サイズ Sカラー ホワイト(株)サザビーリーグ実寸肩幅38cm袖丈17cm身幅48cm着丈65cm素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏ロンハーマンお好きな方に。
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