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正規品　フランクアンドアイリーン　バリー　シャツ　半袖　S レディース
商品番号 A40979692813
商品名

正規品　フランクアンドアイリーン　バリー　シャツ　半袖　S レディース
ブランド名 フランクアンドアイリーン
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

汚れダメージ無く状態は良好です。ハリ感のある生地になります。素材　コットン100%サイズ　Sカラー　ホワイト(株)サザビーリーグ実寸肩幅38cm袖丈17cm身幅48cm着丈65cm素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏ロンハーマンお好きな方に。
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