新品未使用　レオナール　ファッション　ワンピース　38 ブラック　花柄　スカート

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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···花柄袖丈···袖なしレオナールファッション胸元にラインストーンのロゴ着丈 103cmウエスト 69cm素材 カンカン#レオナール#ファッション#ワンピース#ブラック#花柄#ピンク#フラワー
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