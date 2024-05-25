【セリーヌ　パリマカダム　デニム】ハンドバッグ

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素材···デニムカラー···ブルー自宅保管のため、少し型崩れしており、自立できません。中に物を入れれば、ちゃんと自立します。デニムの部分はそんなに汚れはありませんが、皮の部分はかなり剥げたりしています。かなり使用しましたので、それをご理解の上ご購入ください。札幌丸井今井セリーヌにて購入セリーヌの袋付きです。