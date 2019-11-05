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COACH コーチ F25397 ブルック キャリーオール ハンドバッグ
商品番号 A74033072186
商品名

COACH コーチ F25397 ブルック キャリーオール ハンドバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COACHコーチF25397ブルックキャリーオールハンドバッグマルチポケットレザーピンクベージュゴールド金具レディース■商品情報■●タイトル　COACHコーチF25397ブルックキャリーオールハンドバッグマルチポケットレザーピンクベージュゴールド金具レディース●メーカー　COACHコーチ●形状　　ハンドバッグ/ブルックキャリーオール●カラー　ピンクベージュ/ゴールド金具●素材　　レザー●サイズ　横　32cm　縦　27cm　奥行　9cm　　●ランク　中古AB●状態　　外側：金具くすみ/薄汚れ/ファスナーサビ(小)・　中面：薄汚れ(小)※実物のお色に近くなる様に心掛けて撮影しておりますが天候、光な加減などにより色に違いが出てしまう場合もございます。素人検品ですので、見落としの薄い汚れなどある場合があります事と自宅保管のためご理解頂ければと思います写真からの参考が大きくなりますので気になる点など追加撮影も致しますのでコメント欄からよろしくお願い致します■購入先　鑑定済みの中古ブランドショップにて購入しました。EC16074カラー...ベージュ柄/種類...レザー・スウェード系
http://narcologia.ru/goods/displease958431.html
http://narcologia.ru/goods/assessor935403.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant737882.html
COACH コーチ F25397 ブルック キャリーオール ハンドバッグ
ブルックキャリーオール/ハンドバッグ/レザー/F25397/裏面汚れ有
COACH コーチ F25397 ブルック キャリーオール ハンドバッグ
コーチ F25397 ラグジュアリー クロスグレイン レザー ブルック キャリーオール 2WAYトートバッグ
COACH コーチ F25397 ブルック キャリーオール ハンドバッグ
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