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MICHAELKORS マイケルコース ハンドバッグ　希少柄
商品番号 A74786145393
商品名

MICHAELKORS マイケルコース ハンドバッグ　希少柄
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 6,235 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横　約30センチ縦　約24センチマチ　約16センチ使いやすいサイズです。またマイケルコースには珍しい柄の為人とあまり被らない為、おすすめです。断舎離の為使用は2.3回でとても状態として綺麗です。あくまでも素人保管の為、ご理解頂ける方に
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