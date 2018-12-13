MICHAELKORS マイケルコース ハンドバッグ　希少柄

横 約30センチ縦 約24センチマチ 約16センチ使いやすいサイズです。またマイケルコースには珍しい柄の為人とあまり被らない為、おすすめです。断舎離の為使用は2.3回でとても状態として綺麗です。あくまでも素人保管の為、ご理解頂ける方に



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