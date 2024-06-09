ショルダーパットネップTシャツ

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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬ショルダーパットネップTee肩にさりげなくボリュームを持たせるパットデザインは、着こなしにメリハリときちんと感をプラスしてくれます。コットンシルク素材を使用、柔らかい着心地とヴィンテージライクな風合いが柔和な印象です。袖丈をやや長めの上品なスリーブデザイン。レイヤードスタイルはもちろん、１枚でも様になる万能トップスです。素材は７枚目の黒のような感じでペラペラではなくオシャレに着こなしができます。今年購入しましたが新品タグ付き未着用のままでしたので出品いたします。エトレエトレトーキョーエトレトウキョウETRETOKYO
http://narcologia.ru/goods/passivity765183.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric565045.html
http://narcologia.ru/goods/waveform196117.html
ショルダーパットネップTee
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ショルダーパッドUネックTシャツ | レディースファッション通販 - DHOLIC
肩パッド入りストラップTシャツ・p375391
肩パッド入りクロップドTシャツ(ホワイト)・p367098
AMBIENT Official site｜アンビエント オフィシャルサイト
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肩パッド内蔵刺繍英字半袖Tシャツ・p534528
ショルダータックネップTOPS(FREE WHITE): ETRE TOKYO: WOMENS ...
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