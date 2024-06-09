ショルダーパットネップTシャツ

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柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬ショルダーパットネップTee肩にさりげなくボリュームを持たせるパットデザインは、着こなしにメリハリときちんと感をプラスしてくれます。コットンシルク素材を使用、柔らかい着心地とヴィンテージライクな風合いが柔和な印象です。袖丈をやや長めの上品なスリーブデザイン。レイヤードスタイルはもちろん、１枚でも様になる万能トップスです。素材は７枚目の黒のような感じでペラペラではなくオシャレに着こなしができます。今年購入しましたが新品タグ付き未着用のままでしたので出品いたします。エトレエトレトーキョーエトレトウキョウETRETOKYO