ピンクハウス PINK HOUSE テディベア 100th ワッペン ブラウス

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ピンクハウスPINKHOUSEテディベア100周年(100thAnniversary)半袖ブラウス※同柄のベスト＋スカートは別出品しています。21年前位(プリントに2002年の表記あり)にPINKHOUSEの店舗で購入。あまり着用感も感じられない美品です。この出品前にクリーニング済み。ベスト、スカート、このブラウスでコーディネートして着用していました。(写真13、写真14)赤いチェックが効いておりバックスタイルにも抜かりありません。【サイズ】タグ表記Ｍサイズ肩幅43cm身幅54cm着丈63cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。※匿名配送即購入⭕カラー...ホワイト/レッド袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）/チェック季節感...春,夏,秋素材...コットン【その他、注意事項】⚫細かいデザインなどは写真にてご確認ください。⚫検品はしておりますが素人検品ですので見落とし等ある場合もございます。神経質な方は購入をお控え下さい。⚫他の商品と同時購入でお値引き致します。お気軽にコメントにてご相談下さい。⚫交渉中でも購入者優先とさせて頂きますのでご了承下さい。