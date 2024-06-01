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relume レリューム　リネン スキッパーシャツブラウス　オレンジ
商品番号 V33147591183
商品名

relume レリューム　リネン スキッパーシャツブラウス　オレンジ
ブランド名 ジャーナルスタンダードレリューム
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

relumeJOURNALSTANDARDレリュームジャーナルスタンダード　リネン　スキッパープルオーバーシャツスキッパーシャツプルオーバー長袖ロングスリーブシャツブラウストップスレディースサラッとした生地感の麻のシャツブラウス。程よいくすみ感のあるオレンジカラーが鮮やかすぎずに素敵です。タートルネックのニットなどと合わせるとオールシーズン着られるアイテムです。差し色にもなるカラーですが黒系、茶系、グレー系、ベージュ系などなどほとんどの色味に合うので、あまり悩まずに着回せて、おしゃれになります♡＊サイズ：F　フリーサイズ着丈67-73　身幅60肩幅62.5袖丈46＊素材：リネン麻100＊カラー：オレンジ中古品なので使用感はございますが大きなダメージはなく、綺麗な美品だと思います。中古品にご理解いただける方ご検討頂けると嬉しいですm(__)m♡即購入歓迎♡ご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/tenet626463.html
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