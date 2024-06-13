Chloe シルベラード パイソン ブラウン

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頂き物で長く愛用しておりました。画像の通り内側に赤っぽいシミが数箇所ございます。持ち手が随分傷んでます。保存袋はありません【カラー】ブラウン【素材】パイソン×レザー【サイズ】縦15横38幅18持ち手46※素人採寸です若干の誤差はご了承ください。当方猫を飼っています。アレルギーの方はご注意ください。喫煙者はおりんせんご質問は購入前にお願いします#Chloe#クロエ#シルベラード#バッグ