ランバン LANVIN ☆ ヴィンテージ レザー ショルダーバッグ 仏製 総革

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・ブラックレザーのレザーショルダーバッグです。ショルダーが取り外し可能なので、クラッチとしても使っていただけます。ヴィンテージが好きな方にもオススメです。・素材レザー（本革） 内装：レザー（本革）・カラー ブラック（画像参照）・製造国 フランス製・付属品 無し・サイズ 縦幅 約16.5cm（中央部）横幅 約27.0cmマチ 約5.0cmショルダー 約91.0cm・収納 2室内装 仕切りジッパーポケット×1 ジッパーポケット×1・商品コンディションレザー全体的に軽いスレ・爪でひっかいたような線状の薄いスレがあります。外装全コーナーに軽いスレがあります。フロント金具部分に軽いメッキ剥がれ・小傷があります。（画像参照）フロントフラップ金具がフロント本体側に圧迫されて出来た圧迫痕があります。フラップをしめているとわかりません。使用感がありますが、まだまだご愛用いただけるコンディションです。ヴィンテージ商品ですが、経年による状態変化がなく、年数経過有る商品の中でも、とても良いレベルのコンディションです。ヴィンテージ商品にご理解のある方のご購入お願いいたします。※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします。