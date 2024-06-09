- ホーム
- >
- レディース
- >
- アクセサリー
- >
- バングル/リストバンド
- >
- お値下げ！インディアンジュエリー ズニ バングル シルバー ターコイズ ニードル
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
インディアンジュエリー専門店で購入しました。シルバーとターコイズのニードルバングル。ターコイズがひとつなくなっています。写真参考。サイズは調整できますが、大幅なサイズ調整はターコイズの損傷の恐れがありますので微調整をおすすめします。使用感はありますので中古品をご理解いただける方のみのご購入をお願いします。お値下げや質問などお気軽にコメントください！他にもインディアンジュエリー多数出品しています。ぜひご覧ください！
http://narcologia.ru/goods/secretarial231316.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate295577.html
http://narcologia.ru/goods/choice476285.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial231316.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate295577.html
http://narcologia.ru/goods/choice476285.html
インディアンジュエリー ズニ バングル シルバー ターコイズ ニードル ...
お値下げ！インディアンジュエリー ズニ バングル シルバー ターコイズ ...
ズニ族 ニードルポイント イヤリング ターコイズ シルバー ...
お値下げ！インディアンジュエリー ズニ バングル シルバー ターコイズ ...
インディアンジュエリー ズニ族 ターコイズニードルポイント バングル ...
925刻印 インディアンジュエリー バングル ターコイズ 赤珊瑚 ズニ族-
美品】ナバホ インディアンジュエリー ターコイズ ズニ バングル ラージ-
シルバー ターコイズ バングル⭐︎ ネイティブアメリカン インディアン-
ニードルグリーンターコイズ・インディアンスタイル・シルバーフック ...
インディアンジュエリー ズニ ターコイズ クラスター バングル - 通販 ...
お値下げ！インディアンジュエリー ズニ バングル シルバー ターコイズ ...
INDIAN JEWELRY - インディアンジュエリー ナバホ族 TAHE シルバー ...
インディアンジュエリー ズニ シルバーブレスレット バングル ニードル ...