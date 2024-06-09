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お値下げ！インディアンジュエリー　ズニ　バングル　シルバー　ターコイズ　ニードル
商品番号 J53819418314
商品名

お値下げ！インディアンジュエリー　ズニ　バングル　シルバー　ターコイズ　ニードル
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 16,158 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インディアンジュエリー専門店で購入しました。シルバーとターコイズのニードルバングル。ターコイズがひとつなくなっています。写真参考。サイズは調整できますが、大幅なサイズ調整はターコイズの損傷の恐れがありますので微調整をおすすめします。使用感はありますので中古品をご理解いただける方のみのご購入をお願いします。お値下げや質問などお気軽にコメントください！他にもインディアンジュエリー多数出品しています。ぜひご覧ください！
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