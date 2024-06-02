ワイヤーバッグ　スクエア　シルバー

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カラー···シルバートートバッグ種類···トートバッグサイズ…縦27cm×横27cm持ち手の高さ14cm多少の誤差はご容赦ください。数年前のもので数回使用後保管していました。ベタつきはないと思います。黄ばみは多少あるかもしれませんが個人的には気にならない程度だと思います。保存袋にはシミありますのでご了承下さい。種類···フォーマル/冠婚葬祭/お受験種類···ハンドバッグ値下げ×