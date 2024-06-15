BETTER THAN GOOD PADDED ROUND BAG

【BETTERTHANGOOD/ベターザングッド】PADDEDROUNDBAGフレームワーク定価 13200円未使用新品です。ベイクルーズの公式ショップで購入しました。すぐに完売する人気商品です。とても軽くて形も良く、気に入っていたのですが、自分の使用用途に合わなさそうなのでお譲りします。宜しくお願いいたします。以下サイトより【2023SS】FRAMeWORK人気セレクト\"BETTERTHANGOOD\"から、新作が登場！中綿入りのふかふかとしたボリューム感が可愛いラウンドバッグ。身体に沿うフィット感のあるシルエットで、とても軽く肩掛けしやすいのが魅力。マチもあるのでしっかりと荷物も入り、サイドに施したブランドロゴが程よいアクセントに◎金具やループには、お好みでキーホルダーを付けてアレンジを楽しむのもおすすめ！カットソーやワンピースなどの、ラフなスタイリングに合わせて楽しんで頂きたいアイテムです。カラー···ホワイト



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