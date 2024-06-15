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BETTER THAN GOOD PADDED ROUND BAG
商品番号 X73838555131
商品名

BETTER THAN GOOD PADDED ROUND BAG
ブランド名 フレームワーク
特別価格 税込 5,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【BETTERTHANGOOD/ベターザングッド】PADDEDROUNDBAGフレームワーク定価　13200円未使用新品です。ベイクルーズの公式ショップで購入しました。すぐに完売する人気商品です。とても軽くて形も良く、気に入っていたのですが、自分の使用用途に合わなさそうなのでお譲りします。宜しくお願いいたします。以下サイトより【2023SS】FRAMeWORK人気セレクト\"BETTERTHANGOOD\"から、新作が登場！中綿入りのふかふかとしたボリューム感が可愛いラウンドバッグ。身体に沿うフィット感のあるシルエットで、とても軽く肩掛けしやすいのが魅力。マチもあるのでしっかりと荷物も入り、サイドに施したブランドロゴが程よいアクセントに◎金具やループには、お好みでキーホルダーを付けてアレンジを楽しむのもおすすめ！カットソーやワンピースなどの、ラフなスタイリングに合わせて楽しんで頂きたいアイテムです。カラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/procurement238933.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild181452.html
http://narcologia.ru/goods/response318742.html

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しぶちん☆様専用 ベターザングッドPADDED ROUND BAG 公式の 9000円 ...

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