【美品】DIANAバッグ2way 保存袋、ポーチ付き

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カラー···ベージュダイアナのバッグ、保存袋、ポーチ付き。2wayタイプでショルダーバッグにもなります。前後のデザインが同じタイプです。未使用に近いですが、バッグ本体に薄い縦線の汚れと、ポーチの中に点のシミがあります。（写真をご覧ください）また、ポーチの素材がキャンパス地の様な感じで多少のシワがあります。ポケットは2箇所あります。それ以外に汚れや傷は見当たりませんが、素人の保管ですので、ご理解の程よろしくお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。内側のDIANAのロゴ部分、シールはまだ外しておりません。サイズバッグ本体縦約24cm✖️横約33cm✖️マチ約12cmポーチ縦約18.5cm✖️横約27cm✖️マチ約1cm素人の採寸です。また梱包は簡易的、押さえなどしコンパクトにになる場合がございます。ご理解の程、よろしくお願い致します。