シャネル　トートバッグ　ノベルティ

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海外のイベントでいただいたノベルティのバッグです。カラー...ベージュ素材...麻ノベルティのため、品質にばらつきがございます。A4サイズ収納可能です。幅約43cm縦約29cm底の直径は約25cmで、ラウンド型です。素人採寸のため、誤差がある場合がございます。折りたたんで発送します。自宅保管にご理解いただける方でお願い致します。