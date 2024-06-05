新品級✨エルメス カレ90 クレオルの楽園 スカーフ 大判 シルク 黒

ご覧いただきありがとうございます！他にも多数アパレル、小物を取り扱っております☺︎○アイテム HERMESエルメスカレSoleildeSoieスカーフストールバンダナバッグアクセサリー小物ボタニカルフランス製春夏秋冬さすがはエルメスという芸術品です！お首やバッグに巻いたり壁に飾ったりと活躍するお品物です⭐︎○購入元国内リサイクル業社の鑑定クリア品を購入しました。○サイズタテ約87cmヨコ約87cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態とても状態が良く目立った傷や汚れなどございません。これから長くご愛用いただけると思います。○カラー黒ブラック総柄○素材シルク100%○配送簡易包装にて当日〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号/N5059628



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