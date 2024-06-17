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MICHAEL KORS 新品♡ エンベロープ チェーンショルダーバッグ
商品番号 D84825282419
商品名

MICHAEL KORS 新品♡ エンベロープ チェーンショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MICHAELKORSチェーンショルダーバッグカラーはイエローです。2023年の5月購入。サフィアーノレザーエンベロープクロスボディバッグ定価60,000円程度⭐︎長財布収納可能《商品説明》この封筒型のクロスボディバッグで、外出先での日々を楽しみにしています。耐久性のあるサフィアーノレザーで作られたコンパクトなシルエットは、カードスロットの配列に開き、スマートフォンを安全に保持できるサイズです。チェーントリムストラップをタックして、クラッチとして着用してください。-------------------●ブランド名：MICHAELKORS●品番：35S3GTVC5L●カラー：イエロー●購入時期2023年5月頃にハワイにある店舗で購入※確実に正規品ですのでご安心ください。●サイズ：縦幅縦11cm横幅約19.5cmマチ約4cmショルダー長さ約108〜127cm※素人採寸の為、誤差はご了承ください。●素材：レザー●付属品：タグのみ※他、箱や保存袋はつきません。●状態：こちら新品未使用のお品物になります。自宅で大切に保管しておりましたので、綺麗です(^^)※写真をご確認の上、一度は人の手に渡った物であるということをご理解いただきご購入をお願いします。※神経質な方はご遠慮ください。#MICHAELKORS#マイケルコーストラベルハンドバッグショルダーバッグMKロゴ長財布二つ折り財布バックハンドバッグショルダーバッグMKロゴ入学式卒業式面接保護者会参観日成人式2wayチェーンバッグチェーンリュックサックチェーンバッグパック#Loco__shops__↑他の出品が確認できます。
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