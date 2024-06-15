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【極美品】Dior ディオール　ゴールド　ネックレス　箱付き
商品番号 G47742467451
商品名

【極美品】Dior ディオール　ゴールド　ネックレス　箱付き
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 16,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】Diorディオール　ゴールド　ネックレス　箱付き【サイズ】縦0.7cm横1.1cmチェーンの長さ49cm素人採寸ですので、少しの誤差はご了承くださいませ。【詳細】特に目立った傷などはなく大変美品です目を凝らすと小傷が見える場合もございます中古品であるということをご理解ある方お願いいたします商品は鑑定済み大手ブランド中古ショップで購入したものです！確実に正規品になりますのでご安心くださいませ0526-4
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