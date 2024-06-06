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新作！TNF　ブリーズ　スリング　ショルダーバッグ　サコッシュ　BLK
商品番号 J12058447291
商品名

新作！TNF　ブリーズ　スリング　ショルダーバッグ　サコッシュ　BLK
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。誠心誠意対応させて頂きます。出品期間：10/29まで発送期間：10/28～10/30～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～◆韓国ノースフェイススリングクロスショルダーバッグです。ノースフェイス直営店で購入致しました。男女共にお使い頂けます。※価格交渉はご遠慮下さい。【商品説明】カラー：ブラックサイズ：幅27cm高さ20cmマチ2cm表地：ナイロン100％裏地：ポリエステル100％スリムなサイズ感のシンプルなクロスバッグです。日常や旅行の際に便利に使用することができます。コメントなし即購入OKです。ネコポスで発送いたします。土日祝も発送いたします。ショップ紙袋は付いていません。ご不明点などはコメントいただければ幸いです。※公式ショップ袋をご希望の方は購入前にコメントをお願いします。ショップ袋付きに変更します(6,480円)。#ノースフェイス#ホワイトレーベル#ショルダーバッグ#トートバッグ#ボディバッグ#クロスバッグ#ウエストポーチ#サコッシュ#スウィープ#グラニュールTHENORTH4FACEホワイトレーベルショルダーバッグトートバッグボディバッグクロスバッグウエストポーチサコッシュスウィープグラニュールシュプリームポーターナイキコールマンアディダスモンキー！
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