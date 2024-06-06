【新品】バブルス トートバッグ 斜めがけ ショルダーバッグ【ブラウン】

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SMIRNASLI(サミールナスリ)人気のバブルスシリーズ。22AWはシックなカラーをご提案。どんなコーディネートにも合わせやすいシンプルな2wayトートバッグ。軽量仕立てでマチは広くA4サイズも入ります。長く愛用していただけるようタイムレスなデザインに仕上がっています。泡のような型押しは傷が目立ちにくく高級感も感じます。トレンドでもあるメッシュ編みのハンドルはソフトで持ちやすいです。取り外し可能なKeycharm付き。【SMIRNASLI(サミールナスリ)】日常のひと時が輝けるようにヘルシーでエシカルに自然体で自分のスタイルと遊び心を持った大人の女性へ気持ちにフィットする物を提案します。■素材：上品なシボ感あるフェイクレザー■おすすめコーデ：綺麗めスタイル〜大人カジュアルと幅広く合わせられます。■サイズ感：A4サイズ対応■ポケット数：内側3ヶ所■開閉：マグネット■重量約710gサイズ・容量本体サイズW26*H25*D12cm口開きサイズ50cmショルダー長さ118cmハンドル立上り10cm商品重量約710g送料込での価格になりますので御理解ください！※おまとめ購入でお値引できます^^専用ページを作成しますので質問からご連絡下さい！※●発送について●7日以内の発送予定です。休日等、予定があり発送が遅れる場合は必ずご連絡致しますのでその際はご了承ください。お急ぎの場合はお声がけ下されば可能な限り対応させていただきたいと思います!!どうしても無理な場合はご容赦ください。最後になりましたが閲覧いただきありがとうございます。前向きにご検討いただけたらと思います。分からない事、気になる事等ありましたらどんな事でもお気軽にご相談ください！！これから多数出品していこうと思っていますのでフォローしていただけたらと思います。素材···フェイクレザーカラー···ブラウン種類···その他ショルダーバッグ