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【ラス１】大きいサイズ　レディース　春夏　ワンピース　アシメ　ブラック
商品番号 P67002761735
商品名

【ラス１】大きいサイズ　レディース　春夏　ワンピース　アシメ　ブラック
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きいサイズ　レディース　春夏　ワンピース　アシメ　ブラック【L】バスト約113cm丈約107cm袖丈約19cm【XL】バスト約118cm丈約108cm袖丈約19.5cm【2XL】バスト約123cm丈約109cm袖丈約20cm【3XL】バスト約128cm丈約110cm袖丈約20.5cm【4XL】バスト約133cm丈約111cm袖丈約21cm※平置きで採寸ですので、2-3CMの誤差が生じる場合がございます・・・・・・・■■レディスマタニティ婦人服ゆったりトレンドLL3L4L122Lフリーサイズ韓国古着新作おおきいさいず　即納新品送料込み原宿#離島沖縄でも追加料金は不要ですレディース大きいサイズレディース送料無料#大きいサイズ夏物秋物春物オーバーサイズーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【sertc-197817】
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