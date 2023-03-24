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イザックレイナ ショルダーバッグ 毛皮 フランス製
商品番号 J37745929054
商品名

イザックレイナ ショルダーバッグ 毛皮 フランス製
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 5,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ひもの一部がハゲてますがあまり目立ちません。そのほか目立った汚れなどなくこれからもご愛用いただけるお品です(¨̮)＊あくまで中古品ですのでご理解の上ご購入くださいませ。〖アイテム〗ISAACREINAイザックレイナショルダーバッグウエストバッグ毛皮(本物)フランス製何の毛皮か不明です。さらさらした肌触りで滑らかな感じです。イザック・レイナはフランスの革小物ブランドです。〖平置きサイズ〗縦:13横:23マチ:2ショルダー長さ:65~130ポケット:内ポケット2＊素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください＊〖購入場所〗大手リユースショップ〖発送〗即購入大歓迎24時間以内発送メルカリ便にて匿名配送ゆうゆうメルカリ便↔️らくらくメルカリ便変更する場合あり。#ねこー。のかばん
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