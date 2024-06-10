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早い者勝ち！！大幅値下！Ｊ＆Ｍ DAVIDSON 希少カラー 本革ボストンバッグ
商品番号 I23556911452
商品名

早い者勝ち！！大幅値下！Ｊ＆Ｍ DAVIDSON 希少カラー 本革ボストンバッグ
ブランド名 ジェイアンドエムデヴィッドソン
特別価格 税込 3,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SALEです！15000⇒9999早い者勝ちです！！！あまり出品されていないデザインとカラーのボストンバッグです。実物はもう少しくすんだオレンジです。角擦れありますがあまり目立たないと思います。本革の高級感と柔らかさが特徴です。底で測ったサイズです横36cmマチ14.5cm高さ22cm潰して発送が出来ないため、送料850～がかかります。ご理解頂けたらと思います(；꒳​；)宜しくお願いします(᎔˘꒳˘᎔)柄・デザイン···無地カラー···オレンジ素材···本革#即日発送#SALE
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