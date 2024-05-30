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1度使用　アーバンリサーチ　バッグ ハンドバッグ レザーベルトスクエアバッグ
商品番号 X36429270256
商品名

1度使用　アーバンリサーチ　バッグ ハンドバッグ レザーベルトスクエアバッグ
ブランド名 アーバンリサーチ
特別価格 税込 5,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。【お願い】プロフィール欄をご一読の上、ご理解いただける方のみ、ご購入をお願い致します。【状態】1度短時間使用しました。アーバンリサーチで購入。5枚目画像の金具に擦れあります。紐は未使用です。素材:牛床革原産国:イタリア【サイズ】幅23.5高さ15マチ6.5持ち手24ショルダー部分66.5〜115重量(g)405※サイトより抜粋【カラー】黒　ブラックゴールド金具PLST好きイエナ好きユナイテッドアローズ好きグリーンレーベル好きドアーズ好きナノユニバース好きシップス好き
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