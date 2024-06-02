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エルメス　ツイリー　ジャングルラブ　グリーン
商品番号 K26411132993
商品名

エルメス　ツイリー　ジャングルラブ　グリーン
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 11,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●●プロフィールに必ず目を通して下さい●●見ていないと感じた方はブロックします。質問などの際はプロフィール読みましたなど、呼んだ事を記載して質問してください。●●値下げは即決以外ではしません！！！●●エルメスツイリー国内エルメスブティックにて購入してます。※ケース無しで送ります。ケースが必要な場合は、一緒に発送できますが、発送は定形外になりますので、紛失などご了承の上でお願いします。又は、保証付きの配送方法ご希望の場合は、プラス1500円で承りますのでコメントにてお申出ください。ꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯ衣服は折り畳んで最安価での配送になりますのでシワがつく場合があります。ご了承下さい。全て個人保管になります。完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。ꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯꗯ
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