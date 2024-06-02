✨美品✨ ルイヴィトン モノグラム アンプラント ポルトフォイユサラ ネイビー

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商品詳細
#スターコーヒーの出品一覧☜こちらから出品一覧が見れます♪☆正規品のみ取り扱っております。☆即購入OK！☆フォロー割も頑張ります、気になることをコメントください(^-^)【サイズ】タテ10cm ヨコ18.5cm マチ2.5cm【収納】二つ折り長財布カードポケット×16小銭入れ×1お札入れ×2その他ポケット×3【商品名】アンプラントサラマリーヌルージュ【付属品】なし【シリアル】CA0198【購入店】オークネット様☆状態全体的に綺麗な状態です。内部のベタつきや剥がれなどなく、イヤな臭いもありません。ほんの少しですが、角スレがございましたので、専用剤でリペア\u0026クリーニングさせて頂いております♪☆丁寧にクリーニング、簡易リペアをさせて頂いておりますが、「中古品」というお品になりますのでご理解いただけますと幸いです。ご不明な点などございましたら、何でもお聞きくださいませ。☆返金保証☆・万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。☆発送原則として24時間以内に発送します！！諸事情により遅れる場合は、事前に連絡致します！最後までお読み頂きありがとうございました☆No.14137-507素材···本革カラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布
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