

ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース



ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース



ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース



ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース



ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース



ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース



ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース



ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース



ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース



ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース



ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース



ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース



ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース



ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース



ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドウォレット レザー 財布 レディース

⭐️フォロワー様5%OFF♡⭐️コメントなし即購入＆無言取引OK♡⭐️古物商許可証取得済み⚠️全商品、鑑定済みの正規品⚠️まとめ買いで更にお値引きします♡#ブランドショップピーアンドシー↑お得なブランド一覧↑---------------------------------【ポイント】ボッテガで人気の高いカセットです♡お色とデザインもシーズン・年代問わずお使いいただけます。サイズ感は長財布とバッグの中間くらいで、iPhoneも中に入り収納力に優れています♡【ランク・状態】AB/やや使用感があるが綺麗な中古品外装内装にスレ・汚れあり使用感も少なく美品です。これから現役で活躍できるお品です♡参考定価126,500円【商品説明】ブランド名：BOTTEGAVENETA(ボッテガヴェネタ)商品名 ：カセットジップアラウンドウォレット色 ：ライムグリーン系種類 ：長財布ラウンドジップウォレットサイズ ：約横19cm×縦11.5cm×厚み3.5cm仕様 ：ラウンドジップ開閉式 カード入れ×12、札入れ×2、ポケット×2 ファスナー付き小銭入れ×1素材 ：カーフスキンレザー生産国 ：イタリア製付属品 ：専用箱、保存袋シリアル ：P02217059S【購入先】鑑定済みの商品しか取り扱っていない、国内のブランド卸専門店から購入しました。確実正規品ですのでご安心ください。【発送方法】安心安全の『補償付き匿名配送』にて送料無料でお送りします。防水対策を行い、厳重に梱包しますので破損の心配はご不要です(^^)お得なブランド一覧#ブランドショップピーアンドシー素材···本革カラー···グリーン柄・デザイン···無地財布形···長財布管理番号：09133436/A6657E