長野オリンピック懐中時計 ジョージアコラボ

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更にお値下げしましたお値下げ可能です^_^新品未使用ですが、時計横と裏にサビのような汚れのような物あるのでご理解出来る方お願い致します。何十年前の時計です。おじいちゃんが購入したようで、、説明書と箱に値段が書いてあります。箱、、長年保管のため汚れあり何故か、蓋が浮いてしまいます4枚目本日8/24に電池交換しました。中の、パッキンのような所も交換済みですレシートご覧ください汚れなどご理解出来る方お願い致します。