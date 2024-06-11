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【新品未使用】Jackery ポータブル電源 708
商品番号 K74715841085
商品名

【新品未使用】Jackery ポータブル電源 708
ブランド名 ジャクリ
特別価格 税込 22,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂きありがとうございます。こちらの商品は未開封品です。即購入大歓迎です！jackeryポータブル電源708【新品未使用・未開封】タイプ···ポータブル電源バッテリー容量···191400mAh/708WhUSBポート数···3個口重量···500g～新品参考価格：79,800円【大容量708Wh】191400mAh708Whの超大容量、キャンプ、車中泊、アウトドアで家庭用電源が使えて便利です。キャンプから防災まで幅広く活躍。停電や災害時、交流電源が使用できない時の備えにも最適です。Jackeryポータブル電源708は、最大電力500Wの機器に給電でき、多数の設備や端末に対応できます。ノートパソコン(30W)が約12回、ドローン(60W)が約12回、スマートフォン(18W)が約40回、電気毛布(55W)が約10時間使用できます。※ポータブル電源は全ての電気機器の動作を保証しているものではございません。消費電力より大きい起動電力を必要とする製品がありますので、あらかじめご了承ください。【QC3.0急速充電】QuickCharge3.0とは（クイックチャージ3.0）アメリカのQualComm社が考え、実現した規格です。QuickChargeの急速充電規格に対応したデバイスに対し、従来の何倍以上の速度で充電が可能となり、緊急時に大活躍してくれる機能です。キャンプ用に購入しましたが、別で友人から譲り受け不要となった為、出品させて頂きます。ジャクリJackeryPTB071[ポータブル電源191400mAh/708Wh正弦波AC/USB-A×1/USB-C×1DC12V/10A]タイプ···ポータブル電源バッテリー容量···60000mAh～
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