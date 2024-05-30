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ESTHE TWIN B-2000
商品番号 D83398472731
商品名

ESTHE TWIN B-2000
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 8,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年前程に購入した物で数万円と明確には覚えてませんが、妊娠出産の為使う時間が無く自宅保管していました。顔や身体気になる部分に当てて使います。写真の為開封していますがそれ以外未使用品になります(^^)自宅保管の為箱に少し汚れが付いています。・FBソニックジェル280g完全未開封をオマケとして付けさせてもらっています。動作確認済み○値下げ交渉○【定価価格】ESTHETWIN¥85,800FBソニックジェル¥13,200
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