ESTHE TWIN B-2000

3年前程に購入した物で数万円と明確には覚えてませんが、妊娠出産の為使う時間が無く自宅保管していました。顔や身体気になる部分に当てて使います。写真の為開封していますがそれ以外未使用品になります(^^)自宅保管の為箱に少し汚れが付いています。・FBソニックジェル280g完全未開封をオマケとして付けさせてもらっています。動作確認済み○値下げ交渉○【定価価格】ESTHETWIN¥85,800FBソニックジェル¥13,200



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