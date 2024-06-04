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マツダ　ロードスター NB6C　 後期 左 フロント ハブナックル NR-A
商品番号 A38512409564
商品名

マツダ　ロードスター NB6C　 後期 左 フロント ハブナックル NR-A
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品詳細ご覧頂きありがとうございます。【車両情報】車名：ロードスター車両型式：GH-NB6C年式：2003年7月グレード：NR-A車台番号：NB6C-400＊＊＊カラーNo：29Y走行距離：124,699ミッションマニュアル5MT【情報】●純正フロント左ハブナックル【状態】●実動車より取り外しました。●ABSセンサー付き●ハブボルト、ハブベアリング共に大丈夫そうです。●画像参照
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