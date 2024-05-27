ラルグス 直巻きスプリング id62-63 150mm 10k

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用品の種類···スプリングラルグス自由長150mmバネレート10k車高変化、レートアップを目的に一応計算してから購入したのですが、実際入れてみると当方の車高調では満足した車高にならなかったため出品します。片方は未開封、もう片方を車高調に取り付け後、ジャッキを下ろしただけです。走行していません。