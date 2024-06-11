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玄武ハイトダウンブロックキット　1.5インチ　ローダウンキット
商品番号 N86872693908
商品名

玄武ハイトダウンブロックキット　1.5インチ　ローダウンキット
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

玄武のローダウンキットです。6型ハイエースにて使用していました。使用期間3カ月ほどなので程度は良い状態だと思います。SDB15Hトヨタ/スズキ人気モデル···ハイエース
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