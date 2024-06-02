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【最強構築】ジムバトル優勝 悪リザードン(テラスタル)exデッキ
商品番号 T51740204591
商品名

【最強構築】ジムバトル優勝 悪リザードン(テラスタル)exデッキ
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,610 円
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商品詳細

黒クリスタルリザードンデッキ在庫処分セールの為、これ以上の値下げ交渉は不可#モンボポケカデッキ販売でお買い得なデッキ販売中黒炎の支配者新弾に収録されてる構築です。SOLDとなっても同内容のデッキをお作りできることもございます。出品してる商品にコメントください。⑶悪テラスタルリザードンex⑴リザードンex⑵リザード⑷ヒトカゲ⑵エンテイv⑵ビーダル⑵ビッパ⑴かがやくリザードン⑶ネストボール⑷ハイパーボール⑶レベルボール⑴キャプチャーアロマ⑴ポケモンいれかえ⑴あなぬけのひも⑷ふしぎなあめ⑵すごいつりざお⑷博士の研究⑶ナンジャモ⑴セレナ⑵ボスの指令⑴マグマの滝壺⑵ボウルタウン⑴⑴基本炎エネルギーミラー加工や絵柄違いなどある場合がございます。そちらはご容赦ください。目立った傷などはございませんが、素人目での判断ですので神経質な方はご遠慮くださいますようお願い致します。発送は、スリーブ、水濡れ防止、折れ防止、クッション材を使用し発送します。即購入⭕️バラ売り❌
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