

クライスラー300c 5.7HEMI クライスラー300c 5.7HEMI



クライスラー300c 5.7HEMI クライスラー300c 5.7HEMI



クライスラー300c 5.7HEMI クライスラー300c 5.7HEMI



クライスラー300c 5.7HEMI クライスラー300c 5.7HEMI



クライスラー300c 5.7HEMI クライスラー300c 5.7HEMI



クライスラー300c 5.7HEMI クライスラー300c 5.7HEMI



クライスラー300c 5.7HEMI クライスラー300c 5.7HEMI



クライスラー300c 5.7HEMI クライスラー300c 5.7HEMI



クライスラー300c 5.7HEMI クライスラー300c 5.7HEMI



クライスラー300c 5.7HEMI クライスラー300c 5.7HEMI



クライスラー300c 5.7HEMI クライスラー300c 5.7HEMI



クライスラー300c 5.7HEMI クライスラー300c 5.7HEMI



クライスラー300c 5.7HEMI クライスラー300c 5.7HEMI



クライスラー300c 5.7HEMI クライスラー300c 5.7HEMI



クライスラー300c 5.7HEMI クライスラー300c 5.7HEMI

クライスラー5.7HEMI走行距離 約69000キロ台車検 無し（一時抹消済み）左ハンドル、サンルーフ、シートヒーター付き改造点・フロントフルバンパーエアロ・リアハーフエアロ・トランクスポイラー・大口径リアピース・22インチホイール・社外ヘッドライト（ヘッドライト、フォグランプ共にHIDに変えてます）・フォグランプ用エンジェルリング（配線繋いでないです）・社外テールランプ・キャリパー塗装・ヘッドレストモニター・ダウンサス・カロッツェリアナビ・カロッツェリアサブウーファー・VIPERセキュリティまだあると思いますがパッと分かる物だけ記載しておきます。改造費だけでかなりの金額になっています。不具合・ヘッドライトとフォグランプ片側ずつ球切れ・助手席側サイドスカートに傷細かい不具合はアメ車なのであるかと思いますがアメ車に慣れてしまえばそんなに気になる物はないかと思います。車検を通す際に声を掛けて頂ければアメ車に強く費用が安めの工場と車検対応パーツを貸してくれる方を紹介も可能です。