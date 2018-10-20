AKAI MPK Mini Play MIDIキーボード　ジャンク品

AKAIMPKMiniPlay種類...キーボード・シンセサイザーMPKMiniPlayの主な特長ベロシティ対応25鍵ミニキーボード、バックライト搭載の8xドラムパッド、有機ELディスプレイ（OLED）搭載内蔵スピーカー、ヘッドフォン端子、サスティンペダル用端子、USBバスパワー、バッテリー駆動（単3電池3本/別売）ノートリピート/フルレベル/アルペジエーター機能、X/Y軸ジョイスティックでピッチ/モジュレーションコントロール豊富な内蔵音色、128のサウンドと10のドラムキットコーラス、リバーブ、フィルター、レゾナンス、EQ（HIGH/LOW）、エンベロープ（アタック、リリース）調整可能バンドルソフトウェア、ProToolsFirst、AkaiProMPCEssentials（※後継ソフトウェアMPCBeatsのリリースに伴い、提供が終了しております）、AIRMusicTechHybrid3、SONiVOXWobble（すべてダウンロード提供）パワー：USB経由または単三アルカリ乾電池3本サイズ(WxDxH)：31.2x17.2x4.6cm重さ：0.45kg本体と外箱のみの出品です。数年前に中古で購入。写真にあるようにオクターブ上のEの鍵盤が少し沈んでおり、下部に傷汚れがあります。音はやや抑えにくさはありますが普通に鳴ります。送料節約の為、簡易梱包で発送ノークレームノーリターン以上の事項をご理解の上、ご検討願います。



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