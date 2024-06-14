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DAIHATSU ハイゼット　クルーズ
商品番号 W31811293825
商品名

DAIHATSU ハイゼット　クルーズ
ブランド名 ダイハツ
特別価格 税込 50,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダイハツ　ハイゼット　バン　クルーズカラー···シルバー年式···平成17年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···約11.8万km車検　令和5年11月24日禁煙車キーレスキー全窓パワーウィンドウタイミングベルト7.8万㎞時点で交換済みR5/10/6時点でウォーターポンプ交換済み走る曲がる止まる問題なく、エンジンの調子も良好です。オイル、エレメント交換済み冷房暖房、問題なく効きます。感覚には個人差があるので現車確認お願いします。そのまま引き渡し【¥200,000】or新たに2年車検取得後引き渡し【¥250,000】【購入の際の注意事項】いきなりの購入はご遠慮下さい。中古車にご理解のある方、ご購入お願い致します。当日引き取り希望の方、名義変更までの預かり金として2万円ご準備下さい。
http://narcologia.ru/goods/freshman584056.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless924059.html
http://narcologia.ru/goods/enquire602789.html

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