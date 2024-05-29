スラッシュカットマフラー

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商品詳細
Harley-Davidsonの後期(1999年)エボについていたマフラーです。(fxst1340)耐熱バンテージのような後や少し錆がありますのでご理解ください。(磨けば綺麗になります。)私は車両を購入してすぐに違うマフラーに付け替えたため詳細は不明です。値引きなどはコメントください。#バイク#ハーレー#Harley#マフラー#スラッシュカット#evo#エボリューション#ソフテイル#fxst#flst
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