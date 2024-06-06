ブルー ドゥ シャネル オードゥ トワレット 100ml

ご覧いただきありがとうございます。ブルードゥシャネルオードゥトワレット100ml内容量：100ml購入時期：2023年7月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。ブルードゥシャネルは、すでにある香りの印象をただ強めるのではなく、調合を見直してサンダルウッドの存在感を強め、セダーやシトラスノートと調和させて洗練された香りです。シトラスの果皮がもたらす清々しさにラベンダーとゼラニウム、キーノートとなるセダーが時間とともに交わっていき、肌の上にふわりと広がりウッディノートやサンダルウッドと豊かなハーモニーを刻んでいく香りです。サンダルウッドは、ニューカレドニア産の希少な品種を使用しているため、繊細な香りを放ちながらも濃密なインパクトをもたらしてくれます。ご使用方法肌に直接スプレーしてご使用ください。ブルードゥシャネルの香りを一日中お楽しみいただくには、シェービングやボディアイテムと組み合わせてお使いいただく事をお勧めいたします。○即購入OKです☆自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。



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