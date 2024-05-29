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沖縄沈香島白木 288g 香木 香料 アガローチャ
商品番号 O64128242130
商品名

沖縄沈香島白木 288g 香木 香料 アガローチャ
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 8,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

和名　シマシラキ漢字表記　島白木別名異名　沖縄沈香　沈香の香りに似ている事から学名　エクスコエカリアアガローチャ(ワシントン条約指定)用途　香木(沈香の代用)薬用(樹皮)原産国　日本では奄美大島以南　東南アジア　オーストラリアなどマングローブ湿地帯に自生し、葉を裂いたり枝を折ると白色の乳液が出るが、猛毒で目に入ると一時的に失明したり、皮膚に付くと腫れ上がる有毒植物です。伐採し乾燥させ香木としてお線香の原料、沈香の代用として使用します。下記のリンクより抜粋しております。お読み下さい。https://gkzplant.sakura.ne.jp/mokuhon/syousai/sagyou/si/simassiraki.html
http://narcologia.ru/goods/approximate300920.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle358666.html
http://narcologia.ru/goods/composite90454.html
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