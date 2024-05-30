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ヤングリヴィング YLラウンドディフューザー
商品番号 M71437227763
商品名

ヤングリヴィング YLラウンドディフューザー
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。3～4年程前に購入し、3回程使用しました。無水エタノールでお手入れ済。説明書、箱はありません。♥製品説明熱をいっさい使わず、空気の振動によってエッセンシャルオイルを微粒子状態にして拡散させる、拡散力の強いディフューザーです。スイッチを入れると、2分間稼働と1分間停止のインターバル作動を繰り返すので、エッセンシャルオイルを効率的にディフューズすることができます。ほのかに灯る７色のLEDランプがやすらぎを感じさせます。30分、60分、90分、120分の４段階で自動的に切れるタイマー付き。
http://narcologia.ru/goods/influenza741393.html
http://narcologia.ru/goods/conception972857.html
http://narcologia.ru/goods/organization953962.html
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