YUENTO アロマディフューザー

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YUENTOアロマディフューザー使用場所···部屋・玄関種類···オイルディフューザー(アロモア）いただきものでデザインも気に入っていたので、いつか使おうと温存しておりましたが、新品未使用、自宅保管しておりました。使い道がなくなってしまったため、どなたかにお譲りします。商品の状態は写真にてご判断いただき、また新品未使用ですが、自宅保管しておりましたので、その点ご了承の上、ご購入ください。※これ以上の値引きは考えておりません。よろしければこの価格でのご購入をご検討ください。