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YUENTO アロマディフューザー
商品番号 F31306058546
商品名

YUENTO アロマディフューザー
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YUENTOアロマディフューザー使用場所···部屋・玄関種類···オイルディフューザー(アロモア）いただきものでデザインも気に入っていたので、いつか使おうと温存しておりましたが、新品未使用、自宅保管しておりました。使い道がなくなってしまったため、どなたかにお譲りします。商品の状態は写真にてご判断いただき、また新品未使用ですが、自宅保管しておりましたので、その点ご了承の上、ご購入ください。※これ以上の値引きは考えておりません。よろしければこの価格でのご購入をご検討ください。
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