カネボウ パルファム　2023

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商品詳細
■商品状態 購入時期： 残量：#カネボウパルファムミラコレ2023#カネボウ化粧品新品未使用です。毎年売り切れ商品です。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。普段はすぐ発送致しますが、週末は２日ほど期間をいただければ発送いたします。是非ご検討よろしくお願い致します。
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