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ドテラ　ゼラニウム\u0026ラベンダー
商品番号 T97985350099
商品名

ドテラ　ゼラニウム\u0026ラベンダー
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,441 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドテラ　短期SALEゼラニウム　　　　　15mlラベンダー　　　　　15ml未開封、新品です♪期限2028英語表記になる場合あります追加200円引き香りのお試しに一緒に気になるオイルいかがですか？1ml瓶、2ml瓶ご用意してます1ml瓶、2ml瓶のみの販売いたしませんm(__)m1mlあたり)約20滴ローマンカモミール1500コンソール　　ローズタッチ1200ピースディープブルージャスミンタッチ1000フランキンセンス800フォーギブチアーアーボビテヘリクサリムタッチピンクペッパー800ジュニパーベリークラリセージ500アダプティブハーベストスパイスシトラスブルームウィンドエレベーションイランイランゼンジェストゼラニウムセレニティーピースタッチ　400ベルガモットパチョリバジルグリーンマンダリンマグノリアタッチオンガードスペアミントスマートサシーウィンターグリーンタンジェリン300ペパーミントアダプティブタッチシラントロサイプレスピューリファイイージーエアオレガノバランスユーカリプタスグレープフルーツライムフェンネルレモングラス200レモンオレンジ
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