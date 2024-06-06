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梅栄堂　沈香　刻み　30グラム✖︎30箱
商品番号 I54681765395
商品名

梅栄堂　沈香　刻み　30グラム✖︎30箱
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 27,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に浅草の梅栄堂で購入しました自宅保管していましたのでご理解頂ける方にお譲り致します仕事で使用していまして、在庫過多になったのでお譲り致しますバラ売り:1個:4,250円※写真の為に一度箱周りのセロハンを外しました※お値下げ交渉ご遠慮下さい#沈香#お香#刻#沈香刻
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