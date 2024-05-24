JoＭALONE London　香水2本セット　残8〜9割

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商品詳細
◯ブランドジョーマローンロンドンJoＭALONELondon◯香り①イングリッシュペアー\u0026フリージアコロン②ウッドセージ\u0026シーソルトコロン◯状態①イングリッシュペアー →残8割②ウッドセージ →残9割汚れや傷なし◯容量2本とも30ml◯購入時期2022年秋◯付属品なし箱は蓋をなくしてしまいました《イングリッシュペアー\u0026フリージアコロン》英国の果樹園に黄金色の太陽の光が降り注ぎ、美しく赤みを帯びた洋梨をあたたかく照らしています。熟したての洋梨のみずみずしさをエレガントな白いフリージアのブーケで優しく包み、ローズが添えられ、パチョリが豊潤さを加えています。爽やかさとクリアで気品に満ちた香りです。長年愛されてきたイングリッシュペアー＆フリージアは進化を遂げ、洋梨果実のエッセンスが、天然のものになりました。厳選された天然の原料だけを使用し、ジョーマローンロンドン独自の特別な製法で作られています。自然の恵みと先進の技術が融合した魅惑の香りをぜひお楽しみください。《ウッドセージ\u0026シーソルトコロン》日常から遠ざかる、風が吹きわたる海岸。白く砕ける波、海の塩をはらむ、さわやかな空気、水しぶき。切り立った崖のミネラルのいきいきした香り。混ざり合うのは、ウッディで大地を思わせるセージ。陽気で快活、すべてが喜びに満ちています。ユニセックスでお使いいただける香りです。ボトルタイプ...フルボトル種類...オードトワレ
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