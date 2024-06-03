ミキプルーン 5瓶1箱×3箱

ミキプルーンになります。未開封のまま長期保存しておりました。猫を飼っているため、箱に爪とぎの後や噛み傷があります。素人保管・判断になりますので、予めご了承ください。【商品説明】ミキプルーン・1箱5瓶入り×3箱＝15瓶セット・賞味期限：2024.06.28・標準小売価格：1瓶税込2,160円◎バラ売り交渉可#ミキプルーン#ミキプルーンエキストラクト#栄養補助食品#健康食品



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